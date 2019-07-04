Miniklerin umudu oldular

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Beyninin bir kısmı dışarıda olan bebeğe devlet sahip çıktı

İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama