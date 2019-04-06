Son Dakika Haberleri: Miniklerin Yaptığı Müzik Sosyal Medyayı Salladı

Miniklerin Yaptığı Müzik Sosyal Medyayı Salladı

4 dakika önce

Afyonkarahisar'da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Miniklerin Yaptığı Müzik Sosyal Medyayı Salladı, System.String[]
Afyonkarahisar'da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. Ellerine aldıkları tahta ve plastik parçaları saz ile org, plastik kasaları hoparlör gibi kullanan çocuklar, başka bir çubuğa geçirdikleri biberonu da mikrofon yaptı. İzleyenleri hem güldüren hem de düşündüren videoda iki kişilik dev ekip "Konyalım" parçasını söyledi. Çocukların videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:59 Kaynak: İHA

Kale, Çobanlar, Afyon, Güncel
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