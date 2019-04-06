Son Dakika Haberleri: Miniklerin Yaptığı Müzik Sosyal Medyayı Salladı.

Miniklerin Yaptığı Müzik Sosyal Medyayı Salladı.

1 saat önce

Miniklerin yaptığı müzik sosyal medyayı salladı.

Miniklerin yaptığı müzik sosyal medyayı salladı... Plastik kasalardan hoparlör, tahta parçalarından enstrüman yaptılar
Afyonkarahisarlı çocuklardan 'Konyalım' türküsü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleri ile şarkı söyledikleri video, kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayıldı. Ellerine aldıkları tahta ve plastik parçaları saz ile org, plastik kasaları hoparlör gibi kullanan çocuklar, başka bir çubuğa geçirdikleri biberonu da mikrofon yaptı. İzleyenleri hem güldüren hem de düşündüren videoda iki kişilik dev ekip "Konyalım" parçasını söyledi. Çocukların videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:34 Kaynak: İHA

Afyon, Plastik, Genel
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