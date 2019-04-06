Miniklerin Yaptığı Müzik Sosyal Medyayı Salladı
20 dakika önce
Afyonkarahisar'da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Afyonkarahisar
'da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Afyonkarahisar'ın Çobanlar
ilçesi Kale
köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. Ellerine aldıkları tahta ve plastik parçaları saz ile org, plastik kasaları hoparlör gibi kullanan çocuklar, başka bir çubuğa geçirdikleri biberonu da mikrofon yaptı. İzleyenleri hem güldüren hem de düşündüren videoda iki kişilik dev ekip "Konyalım" parçasını söyledi. Çocukların videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi.
(Ahmet Bilal
Hamzaçebi/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
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