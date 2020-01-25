Miniklerin yardım eli Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere uzandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miniklerin yardım eli Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere uzandı - Son Dakika

Miniklerin yardım eli Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere uzandı

7 saat önce

Bursa'da bir anaokulunun öğrencileri, aralarında topladıkları harçlıklarını Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Bursa'da bir anaokulunun öğrencileri, aralarında topladıkları harçlıklarını Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İnegöl ilçesindeki özel anaokulunda eğitim gören 130 öğrenci, harçlıklarından ayırdıkları 750 lirayı, okula davet edilen Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz'a teslim etti.

Anaokulu yetkilisi Enerjin Baloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını ve öğrencilerle depremzedelere destek olmak istediklerini söyledi.

Varol Yılmaz da Türk milletinin acı olaylar karşısında birleşen ve acıları paylaşan bir millet olduğuna dikkati çekerek, "Bunun güzel bir örneğini okulumuzda yaşıyoruz. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri bir çalışma yapmışlar. Topladıkları bağışları Türk Kızılay İnegöl Şubesi'ne teslim ettiler. Hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz. Bu bağışlar bölgedeki ihtiyaç sahipleri için değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Anaokulu öğrencilerinden 4 yaşındaki Yusuf Buğra Özbek, "Televizyonda izledim, deprem olmuştu. Bir ev yıkılmıştı. Üzüldüm. Bu yardımı yaptığımız için mutluyum. Elazığ'a geçmiş olsun." dedi.

Miniklerin yardım eli Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere uzandı

Kızılay, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:55 Kaynak: AA
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