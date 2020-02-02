Miniklerin yardımlarını AFAD depremzedelere ulaştırıyor - Son Dakika

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Miniklerin yardımlarını AFAD depremzedelere ulaştırıyor
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğünde ki depremin ardından miniklerin gönderdiği yardımları AFAD Erzurum personelleri depremzedelere ulaştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğünde ki depremin ardından miniklerin gönderdiği yardımları AFAD Erzurum personelleri depremzedelere ulaştırıyor.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde ki depremin ardından bölgeye Türkiye'nin her yerinden yardım gönderiliyor. Ankara'dan Defne Can ve Kübra Can kardeşlerin gönderdiği yardımları deprem bölgesinde ilk günden beri bulunan AFAD Erzurum personelleri depremzede miniklere ulaştırdı.
Defne ve Kübra kardeşler gönderdikleri yardım kolilerinin yanına birde mektup yazdı. Mektubu okuyan AFAD personelleri kardeşleri arayarak teşekkür etti. - ERZURUM
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