Son Dakika Haberleri: Miniklerin yılsonu sergisi beğeni topladı
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Miniklerin yılsonu sergisi beğeni topladı

1 saat önce

Sevgi Kreş ve Anaokulu her yıl geleneksel hale getirdiği yılsonu sergisinin 12. sini gerçekleştirdi.

Miniklerin yılsonu sergisi beğeni topladı, System.String[]
Sevgi Kreş ve Anaokulu her yıl geleneksel hale getirdiği yılsonu sergisinin 12. sini gerçekleştirdi. Öğretmenlerinin destekleriyle yıl boyunca yaptıkları eserleri görücüye çıkaran minikler, büyüklere eserleri hakkında bilgi verdi.

Sergide, öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında yıl boyu yaptığı faaliyetlerden örnekler yer aldı.

Sergiyi çocuklarla birlikte ziyaret eden misafirler hepsinin oldukça güzel emek verilmiş eserler olduğunu belirttiler.

Minik öğrencilerin sergi heyecanına ortak olan öğrenci velileri, sergiyi gezerek miniklere övgü yağdırdılar.

Serginin yapıldığı okulu miniklerle ve velilerle birlikte gezen Okulun kurucu Müdürü Naci Korucu 'Burada bulunan hocalarımız, velilerimiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte çok güzel işler başarıldı. Sergiye baktığımızda çok çeşitli ve güzel eserlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
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