Miniklerinden itfaiyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miniklerinden itfaiyede - Son Dakika

Miniklerinden itfaiyede

6 saat önce

Sinop TOKİ Fatih Erer Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Miniklerinden itfaiyede, System.String[]

Sinop TOKİ Fatih Erer Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.


İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek ve itfaiye erleri minik öğrencilere itfaiye araçlarını, yangın söndürmede kullanılan araç ve gereçleri tanıtarak yangın esnasında nasıl davranacakları hakkında bilgi verdi. İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek'ten günün anısına hediyelerini alan öğrenciler itfaiyeci kostümlerini giyerek temsili yangını söndürdü.


İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek yangın ve doğal afet eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini belirterek hassasiyetlerinden dolayı TOKİ Fatih Erer Ortaokulu öğretmenleri Canan Karakaş ve Merve Caner'e teşekkür etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SİNOP

İtfaiye, Fatih, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Napoli - Inter maçına korona virüs engeli
Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Miniklerinden itfaiyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]