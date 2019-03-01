Son Dakika Haberleri: Minimal' Fotoğraf Sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Açıldı

Minimal' Fotoğraf Sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Açıldı

50 dakika önce

İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök, geleneksel sergilerde her yıl farklı bir içerik seçtiklerini ve farklı bakış açılarıyla fotoğraf ürettiklerini belirtti.

Minimal' Fotoğraf Sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Açıldı, System.String[]

Şengök, 'Bu yıl konu olarak Minimal hareketi seçtik çünkü etrafımızda oluşan maddesel kalabalığa bir tepki vermek istedik. Kadrajımızda sadeleşmeye gittik. Gördük ki sadelik odaklanmamızı kolaylaştırdı. Düşünmemizi hızlandırdı' dedi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir İFOD'un 25 yıldır Geleneksel Sergileri kesintisiz olarak ve başarıyla sürdürdüğü dile getirdi.

Minimal Sergisi, 5 Mart'a kadar Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gezilebilir. Sergi daha sonra Türkiye'de birçok ilde sanatseverlerle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:33 Kaynak: Bültenler

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