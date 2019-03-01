Minimal' Fotoğraf Sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Açıldı

Şengök, 'Bu yıl konu olarak Minimal hareketi seçtik çünkü etrafımızda oluşan maddesel kalabalığa bir tepki vermek istedik. Kadrajımızda sadeleşmeye gittik. Gördük ki sadelik odaklanmamızı kolaylaştırdı. Düşünmemizi hızlandırdı' dedi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir İFOD'un 25 yıldır Geleneksel Sergileri kesintisiz olarak ve başarıyla sürdürdüğü dile getirdi.

Minimal Sergisi, 5 Mart'a kadar Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gezilebilir. Sergi daha sonra Türkiye'de birçok ilde sanatseverlerle buluşacak.