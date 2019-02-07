Minimal Yaşamın Sırları Twitter'da

Oysa ki özgürleşmenin yolu sadeleşmekten geçiyor. Minimal yaşam tarzı son yıllarda oldukça revaçta ve bunun üzerine tüyolar veren influencer'ların sayısı da giderek artıyor. Twitter'da da oldukça aktif olan minimal yaşam savunucuları influencerlar, her gün on binlerce takipçisine çok değerli bilgiler paylaşıyor.

İşte hem dünyadan hem de Türkiye'den minimal yaşamın faydalarını aktaran influencerlar…