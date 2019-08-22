Son Dakika Haberleri: "Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz"
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"Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz"

56 dakika önce

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanından en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanından en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, takımın golcü ismi Jahovic, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir karşısında galip gelerek lige iyi başladıklarını belirten Jahovic, takım olarak daha çok çalıştıklarını ve iyi şeyler yapmak istediklerini kaydetti.

Jahovic, her maça ayrı önem verip bunlar için sıkı çalışacaklarına dikkati çekerek, "Bütün hedefimiz maç maç gidip iyi sonuç almak." dedi.

Bu hafta zorlu Trabzonspor maçına çıkacaklarını hatırlatan Jahovic, "Trabzonspor iyi bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Biz de yeni hocamız ve sistemimizle iyi şeyler yapmak istiyoruz. Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Makedon futbolcu, 5 resmi maçta 4 gol kaydettiği ve kendi performansını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Kendi performansımdan memnunum tabi. Bu, hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla oldu. Kendimizi yükseltmemiz gerekiyordu, bunu da çabuk başardığıma inanıyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, onların da desteği var arkamızda. Böyle devam etmek istiyorum."

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Orduzu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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