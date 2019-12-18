Minimum 50 bin liralık birikime "enflasyon endeksli mevduat" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Minimum 50 bin liralık birikime 'enflasyon endeksli mevduat' - Son Dakika Ekonomi

Minimum 50 bin liralık birikime "enflasyon endeksli mevduat"

6 saat önce

Odeabank, bir yıldan uzun vadeli en az 50 bin liralık birikim yapmak isteyen tasarruf sahipleri için "enflasyon endeksli mevduat hesabı" uygulamaya başladı.

Minimum 50 bin liralık birikime

Odeabank, bir yıldan uzun vadeli en az 50 bin liralık birikim yapmak isteyen tasarruf sahipleri için "enflasyon endeksli mevduat hesabı" uygulamaya başladı.

Odeabank'tan yapılan açıklamada, "Birikimlerini Türk Lirası mevduatında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, bir yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın net faiz getirisi elde edebilecekler" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Ürünün avantajlarından faydalanmak isteyen müşteriler, vade süresi bir yıldan uzun olmak üzere; minimum 50 bin Türk Lirası vadeli mevduat hesabı açabiliyor. Hesap açılışı, vade başlangıcında belirtilen hesap açılış faiz oranı ile yapılırken; vade sonunda ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından en son açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranı ile hesap açılışında belirlenen 'ilave marj oranı' toplanarak, 'hesap açılış faiz oranı' ile karşılaştırılıyor. Yüksek olan oran, hesabın yıllık basit brüt faiz oranı olacak ve ilgili oran üzerinden faiz tahakkuku gerçekleştirilecektir. Üstelik bir yıldan uzun vadeli üründe stopaj kesintisi de olmuyor."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Odeabank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu, ürün hakkında şunları söyledi:

"Müşterilerimizin yatırımlarına değer katmayı amaçlayan banka olarak, tasarruf sahiplerinin ihtiyaçları yönünde çözümler üretiyoruz. Birikimlerini Türk Lirası mevduatta değerlendirirken aynı zamanda enflasyon karşısında değer kaybetmesini istemeyen tasarruf sahibi müşterilerimiz için enflasyon endeksli mevduat hesabı ürünümüzü geliştirdik. Uygulamaya aldığımız ürünümüzle, müşterilerimizin birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı koruyoruz." (Fotoğraflı)


Odea Bank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Robin Hood" bu sefer Ataşehir'de ortaya çıktı
Kendini yoğurtçu olarak tanıtan hırsız yaşlı kadının altı bin lirasını çaldı Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:00:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minimum 50 bin liralık birikime "enflasyon endeksli mevduat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]