Minneapolis kenti, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika

Minneapolis kenti, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

12.03.2021 23:04
Minneapolis kenti, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek, System.String[]

ABD'de siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı uygulanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasından önce Minneapolis kenti ile Floyd'un ailesi arasında 27 milyon dolarlık anlaşma yapıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı uygulanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasından önce Minneapolis kenti ile Floyd'un ailesi arasında 27 milyon dolarlık anlaşma yapıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı uygulanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirilmeden Floyd'un ailesi ile uzlaşmaya varıldı. Minneapolis Belediye Meclisi, Floyd'un ailesi ile 27 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Söz konusu anlaşma, Floyd'un ailesinden George Floyd Meydanı olarak bilinen yerde topluma 500 bin dolarlık bir katkıyı içeriyor.

Jüri seçimi devam ediyor

Davada jüri seçimi devam ederken, bu sabah itibariyle 12 jüri üyesinden 6'sının belirlendiği duyuruldu. Chauvin'in yargılanmasına 3 hafta sürmesi beklenen jüri seçimi sonrası başlanması planlanırken, davadaki açılış konuşmalarının ise 29 Mart'ta yapılması planlanıyor. Davada kararın ise nisan ayı sonuna kadar çıkması beklenmiyor.

Diğer polisler ayrı ayrı yargılanacak

Chauvin'e yöneltilen suçlamalara üçüncü derece cinayet de eklenirken, Floyd cinayetine karışan diğer 3 polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise Chauvin'e kıyasla daha az suçlamayla karşı karşıya kalarak, davada ayrı ayrı yargılanacak. Chauvin'e yardım etmekten suçlanan 3 eski polis memurunun davasının ise Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Floyd'un ölümüne neden olan 4 polis memuru olayın ardından Minneapolis Polis Departmanı'ndan ihraç edilmişti.

Dünya çapında protestolara neden olmuştu

Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başta Minneapolis'te başlayan protestolar ABD geneline yayılmış, ardından tüm dünyada polis şiddeti ve ırkçılık protestoları patlak vermişti. Avrupa'da ve ABD'de köle ticareti yapan ve ırkçı geçmişe sahip birçok eski lider ve tanınmış kişinin heykelleri protestolarda yıkılmıştı.

Floyd'un aile üyelerini temsil eden Benjamin Crump ve diğer avukatlar Cuma günü öğleden sonra bir basın toplantısı yapacaklar. - MİNNESOTA

Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, George Floyd, Minnesota, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minneapolis kenti, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika


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