Minneapolis'te devam eden gösterilerde CNN muhabiri gözaltına alındı - Son Dakika

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı bir siyahi vatandaşın gözaltına alınırken polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan protestolarda, CNN muhabiri Omar Jimenez gözaltına alındı.

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd (46) adlı bir siyahi vatandaş, Pazartesi günü gözaltına alınma sırasında polis tarafından dakikalarca boğazına basılması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmesinin etkisi sürüyor. Olayın görüntüleri sosyal medya ve basında yer alması sonucu Floyd'un ölümü üzerine başlayan şiddetli protestolarda binalar ateşe verildi ve polis karakolu eylemciler tarafından ele geçirildi. Olayları kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafız birlikleri Minneapolis kentine gönderildi.

Protestoları görüntüleyen CNN muhabiri kameralar önünde kelepçelenerek gözaltına alındı. Omar Jimenez'in neden gözaltına alındığı henüz açıklanmadı.