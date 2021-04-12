Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi protesto edildi - Son Dakika

Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi protesto edildi

12.04.2021 11:17
Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi protesto edildi, System.String[]

ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı.

ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı.

Yerel basındaki haberlere göre, Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda meydana gelen olayda polis, hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edilen Wright'ı, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle vurarak öldürdü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etti. Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırdı.

Kentteki gerginlik akşam saatlerinde de devam etti.

Akşam saatlerinde Brooklyn Center polis karakolu önünde toplanan protestocu grup, gece geç saatlere kadar eylemlerini sürdürdü.

Protestolar sırasında bazı yağma olaylarının yaşandığı bildirildi. Küçük bir grubun çevredeki bir süpermarketi yağmaladığını gösteren bir video sosyal medyada yayıldı.

Ölen kişinin annesi Katie Wright, olay sırasında oğlu ile telefonda konuştuğunu belirterek "Beni 13.40 civarında aradı, polis tarafından durdurulduğunu söyledi. 'Dikiz aynasında araç kokuları asılı diye durdurdular.' dedi. Sonra boğuşma sesleri duydum, polis memurlarının 'Daunte, kaçma' diye bağırdıklarını duydum. Sonra bir başka memur, 'Telefonu kapat' dedi ve telefonu kapadı. Bir dakika sonra aradım. Kız arkadaşı - o yanındaydı - cevap verdi. Vurulduğunu söyledi. Telefonu çevirdiğinde sürücü koltuğunda cansız yatıyordu." şeklinde konuştu.

George Floyd'un ölümü

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki Afro-Amerikalı George Floyd'u gözaltına alınırken boğularak öldürülmesi, ülke genelinde ırkçılık karşıtı, polis şiddetini kınayan protestoların fitilini ateşlemişti.

Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, Protesto, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi protesto edildi - Son Dakika


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