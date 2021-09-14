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Minnesota'daki cami saldırısının elebaşı müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika

Minnesota'daki cami saldırısının elebaşı müebbet hapse mahkum edildi

14.09.2021 11:18
Minnesota'daki cami saldırısının elebaşı müebbet hapse mahkum edildi, System.String[]

ABD'nin Minnesota eyaletinde 2017'de Dar el-Faruk İslam Merkezi'ne bombalı saldırı düzenleyen grubun elebaşı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde 2017'de Dar el-Faruk İslam Merkezi'ne bombalı saldırı düzenleyen grubun elebaşı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Micheal Hari olarak bilinen Emily Claire Hari'nin 5 Ağustos 2017'de Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar el-Faruk İslam Merkezi camisine bombalı saldırı düzenlemekten müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Hari'ye müebbet için belirlenen 53 yıl hapis cezası verildiği vurgulanan açıklamada, federal jürinin 5 hafta süren duruşmanın ardından 9 Aralık 2020'de, bombalı saldırıyı organize eden "Beyaz Tavşanlar" grubunun lideri Hari'yi 5 suçlamanın tümünden suçlu bulduğu belirtildi.

Söz konusu suçlara ilişkin açıklamada, "Dini mülkiyetin dini karakteri nedeniyle bu mülkiyeti kasten tahrif etme, zarar verme ve tahrip etme; zorlamayla ve zorlama tehdidiyle dini inanışların özgürce yerine getirilmesini kasten engelleme veya engelleme girişiminde bulunma; yangın ve patlayıcılar yoluyla federal suçlar işlemek için gizli anlaşmalar yapmak; şiddet suçu sırasında veya bu suçla ilgili tahrip edici düzenek taşıma ve kullanma; ruhsatsız tahrip edici düzenek yıkıcı cihaz bulundurma." ifadelerine yer verildi.

Minnesota'da müebbet hapis cezasının alt sınırı 30 yıl olarak uygulanıyor.

Eylemini önceden tasarlamış

Hakim Donovan W. Frank, kararı açıklarken saldırıyı organize eden Hari'nin oldukça tecrübeli olduğunu ve ülke içi terör eylemini önceden tasarladığını ifade etti.

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco ise Hari'nin tüm inanç toplumunu korkutmak istediğini söyledi.

Monaco, bugün verilen cezanın, nefret dolu terörün hoş görülemeyeceğini gösterdiğini dile getirdi.

Diğer yandan, Ocak 2019'da saldırıdaki suçlarını kabul eden McWhorter ve Morris'in karar duruşmalarının tarihi henüz belirlenmedi.

Kasımda duruşma yapılmıştı

Saldırı nedeniyle tutuklanan zanlılar Joe Morris (25) ve Michael McWhorter (31) Kasım 2020'de saldırısına ilişkin davanın duruşmasında Hari aleyhine tanıklık yapmışlardı.

Morris ve McWhorter, Hari'nin kendilerini belirsiz bir görev için işe aldığını ve hedeflerine yaklaşana kadar konu hakkında bilgi vermediğini söylemişti.

Hari'nin Müslümanlardan nefret ettiğine dikkati çeken Morris ve McWhorter, cami saldırısına Hari'nin talimatıyla katıldıklarını belirtmişti.

Hari'nin kendisini "tamamen yasal olmayacak" görev için işe aldığını ve "dokunulmazları rahatsız edeceğiz" dediğini aktaran Morris, caminin camını kırarak bombayı içine attığını kabul etmişti.

Bombalı saldırı, ülke genelinde tepki çekmişti

Hari, Morris, McWhorter ve Ellis Mack (20), Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar al-Farooq İslam Merkezi adlı camiye Ağustos 2017'de bombalı saldırı düzenlemişti, saldırıda can kaybı olmamıştı.

Sabah namazı öncesinde düzenlenen ve imamın ofisinde küçük çaplı hasara yol açan saldırı, eyalet ve ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Saldırının ardından yerel polis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silah ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu 4 kişi Mart 2018'de "otomatik silah bulundurmak" suçundan tutuklanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, bombalı saldırı, Minnesota, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minnesota'daki cami saldırısının elebaşı müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minnesota'daki cami saldırısının elebaşı müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika
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