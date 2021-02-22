Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders ile yollar ayrıldı

Minnesota Timberwolves'un resmi internet sitesinden Basketbol Operasyonları Başkanı Gersson Rosas'ın yaptığı açıklamada, Başantrenör Ryan Saunders ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamanın devamında Saunders'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

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