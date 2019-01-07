Son Dakika Haberleri: Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun Görevine Son Verildi

Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun Görevine Son Verildi

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves'ta başantrenör Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı.

Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun Görevine Son Verildi, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves'ta başantrenör Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı.

Los Angeles Lakers karşısında 108-86 kazanılan maçın ardından Timberwolves'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Thibodeau'nun başantrenör ve basketbol operasyonları başkanlığı görevlerine son verildiği duyuruldu. Yardımcı antrenör Ryan Saunders'ın geçici başantrenör olarak görevlendirildiği belirtildi.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016'dan bu yana Timberwolves'un başında bulunuyordu.

NBA'de bu sezon 19 galibiyet, 21 mağlubiyet alan Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda 11. sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Spor
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