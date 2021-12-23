Minnetler'de taşkına karşı önlem alındı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmaları ile taşkın risklerine karşı önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesine bağlı Minnetler mahallesinde 300 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile zamanla dere içerisinde biriken çöpler ve uzayan otlar temizlenerek derenin sağlıklı bir şekilde akışı sağlandı.

Minnetler halkı çalışmadan memnun

Minnetler Mahalle Muhtarı Muharrem Mağden, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Mağden, "Mahallemizin içerisinden geçen derede zaman içerisinde çöpler birikmiş ve otlar uzamıştı. Aşırı yağışlarda derede taşkınlar meydana geliyor ve çevredeki evler zarar görüyordu. Yapılan çalışmadan dolayı mahalle halkımız ve ben çok memnunuz. Bundan sonraki yağışlarda taşkın riski ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.