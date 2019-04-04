Minnoş Gezgin" Engelleri Yollarda Aştı

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Güzel Oyuncu Birce Akalay'ın İstanbul'u Terk Ettiği İddia Edildi!

Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli

Ekrem İmamoğlu'ndan Bir Seçim Açıklaması Daha: Sonucu Değiştirecek Bir Husus Yok