Son Dakika Haberleri: Minnoş ile Bobi'nin dostluğu
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Minnoş ile Bobi'nin dostluğu

6 saat önce

Ardahan merkeze bağlı Yaylacık köyünde Bobi isimli köpek ile Minnoş adlı kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

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Ardahan merkeze bağlı Yaylacık köyünde Bobi isimli köpek ile Minnoş adlı kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.


Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren kedi ile köpek, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor.


Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi Eyüp Gökmen Kaçar, bir yakınının hayvanını tedavi ederken şahit olduğu bu olayı görüntülediğini ve kedi ile köpeğin dostluğu karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. - ARDAHAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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