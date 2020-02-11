"Minnoş" ile dans ettirecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Minnoş' ile dans ettirecek - Son Dakika Magazin

"Minnoş" ile dans ettirecek

6 saat önce

Kolektif İstanbul, bu kez "Minnoş" ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Kolektif İstanbul, bu kez "Minnoş" ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Grup, çeşitli versiyonları bulunan anonim şarkıyı Agopyan yorumu ile referans aldı. Parçayı ise grubun kurucu üyesi Fransız müzisyen Richard Laniepce kendine has aksanıyla seslendirdi.


Kolektif İstanbul


Fransa'nın Brötanya bölgesinden olan Richard Laniepce tarafından 2006 yılında İstanbul'da kurulan grup, günümüze kadar farklı müzisyenlerle çalışarak müziğini zenginleştirdi. Montreux Caz Festivali, Schleswig- Holstein Müzik Festivali, Fira Mediterrania gibi uluslararası festivallerde performanslar sergiledi. Kolektif İstanbul, müzik yolculuğuna günümüzde Richard Laniepce (saksafon) başta olmak üzere Aslı Doğan (vokal), Batuhan Baraç (davul), Ertan Şahin (suzafon), Tamer ve Talat Karaoğlu kardeşlerden oluşan altı kişilik kadrosuyla devam ediyor

İstanbul, Fransa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48 
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