Mino Raiola: "Barcelona bizi çantada keklik zannetti, yanıldı..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Mino Raiola: 'Barcelona bizi çantada keklik zannetti, yanıldı...' - Son Dakika Spor

Mino Raiola: "Barcelona bizi çantada keklik zannetti, yanıldı..."

1 saat önce

Bu bir ilandırGeçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna Frenkie de Jong'u kattığını açıklayan Barcelona'nın, yaz transfer döneminde Matthijs de Ligt ile anlaşması bekleniyordu ancak Hollandalı genç savunmacı tercihini Juventus'tan yana kullanmıştı.

Mino Raiola:

Bu bir ilandır


Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna Frenkie de Jong'u kattığını açıklayan Barcelona'nın, yaz transfer döneminde Matthijs de Ligt ile anlaşması bekleniyordu ancak Hollandalı genç savunmacı tercihini Juventus'tan yana kullanmıştı.

MINO RAIOLA: "BARCELONA BİZİ ÇANTADA KEKLİK ZANNETTİ, YANILDI..."


Matthijs de Ligt'in menajerliğini yapan Mino Raiola, Barcelona yerine Juventus'un tercih edilmesinin perde arkasında yaşananları anlattı.


"Frenkie (de Jong) gelince, Matthijs (de Ligt) de gelecek zannedip işi ağırdan aldılar. Pique'nin yerine oynatacaklarına inandılar, elbette öyle olmayacaktı. Bizi çantada keklik zannedip oyaladılar ve yanıldılar. de Ligt para değil, oynamak istiyordu. Juventus bir önceki sezon da onu istemişti ve bana gelip 'Savunmanın Harvard'ına gitmek istiyorum' demişti. Öyle de oldu..."


BARÇA, SUUDİ ARABİSTAN'DA ATLETICO'YA RAKİP OLACAK!


İspanya Süper Kupası bu sezon ilk kez yurt dışında 4 takımlı bir turnuva şeklinde düzenleniyor ve Barcelona, Atletico Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek.


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Marc-Andre ter Stegen, Ousmane Dembele ve Arthur Melo, Suudi Arabistan kafilesinde yer almadı. TD Ernesto Valverde, kadroya genç oyunculardan takviye yaptı.


Valverde, Barcelona'nın başına geçtiğinden beri Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ine hiç kaybetmedi.


"Barcelona kazanır" tercihinin iddaa oranı 1,80!


Karşılaşma sırasında Misli.com'da

Suudi Arabistan, Mino Raiola, Barcelona, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:36 
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