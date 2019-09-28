Son Dakika Haberleri: Minoto'da ilk araç satışları gerçekleşti
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Minoto'da ilk araç satışları gerçekleşti

43 dakika önce

Dijital pazar yeri Minoto'da ilk araç satışları gerçekleştiği açıkladı.

Minoto'da ilk araç satışları gerçekleşti, System.String[]

Dijital pazar yeri Minoto'da ilk araç satışları gerçekleştiği açıkladı. Bundan tam 1.5 ay önce faaliyetlerine başlayan Platform, Türkiye çapında kısa sürede 5 otomobilin satışına aracılık etti.


Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, faaliyete başladığı 1,5 ay gibi kısa bir sürede toplamda 5 otomobilin satışına aracılık ettiğini açıkladı.


"Bayilere günde 15 çağrı yönlendirerek önemli bir trafik oluşturuyoruz"


Platformun daralan otomotiv pazarına canlılık getiren yepyeni bir seçenek olduğunu vurgulayan Minoto CEO'su Ferhat Albayrak, kısa süre içerisinde pazarı hareketlendirerek bayilerin trafiklerini artırdıklarını belirtti.


Ferhat Albayrak, "Faaliyete başladığımız 1,5 ay içerisinde sitedeki ziyaretçi sayımız 200 bini geçti. Platformumuz üzerinden bayilere günde 15 çağrı yönlendirerek önemli bir trafik oluşturuyoruz. Bu, bulunduğumuz pazar şartları göz önüne alındığında çok iyi bir rakam" diye konuştu.


"Sıfır araç satışında mesafeleri ortadan kaldırıyoruz"


Bayilere farklı şehirlerden talep gelmesinin önünü açtıklarını ve böylece yeni satış kanalları oluşturduklarını da ifade eden Albayrak, "Örneğin Sivas'ta ikamet eden bir müşteri, aradığı aracı platform üzerinden İstanbul'daki bir bayi ile görüşerek buldu ve satın aldı. Çünkü aradığı donanım ve renkteki aracı, Türkiye'nin neresinde olursa olsun platformumuzdaki bayiden birebir görebildi. Bizim ana hedeflerimizden birisi de zaten İzmir'deki aracı Erzurum'a, Trabzon'daki aracı ise Adana'ya sattırabilmek. Yani sıfır araç satışında mesafeleri ortadan kaldırıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Ferhat Albayrak, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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