Belarus'ta Tahıl Hasadı - Son Dakika
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Belarus'ta Tahıl Hasadı

05.08.2022 16:13
Belarus'ta Tahıl Hasadı

MİNSK, 5 Ağustos (Xinhua) -- Belarus'un başkenti Minsk'te yeni hasat edilen tahıllar görünüyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)

MİNSK, 5 Ağustos (Xinhua) -- Belarus'un başkenti Minsk'te yeni hasat edilen tahıllar görünüyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus'ta Tahıl Hasadı - Son Dakika

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