Belarus Bankaları Çin'in Sınır Ötesi Ödeme Sistemine Bağlanacak - Son Dakika
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Belarus Bankaları Çin'in Sınır Ötesi Ödeme Sistemine Bağlanacak

07.09.2022 11:40
Belarus Bankaları Çin'in Sınır Ötesi Ödeme Sistemine Bağlanacak

MİNSK, 7 Eylül (Xinhua) -- Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Belarus bankalarının Çin'in Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi'ne bağlanacağını söyledi.

MİNSK, 7 Eylül (Xinhua) -- Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Belarus bankalarının Çin'in Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi'ne bağlanacağını söyledi. BelTA haber ajansına göre sisteme ilk katılan, Belarusbank olacak. Belarus ayrıca UnionPay uluslararası ödeme sistemini de uygulayacak. Belarusbank, Aralık ayında UnionPay ödeme kartlarını vermeye başlamayı planlıyor. Snopkov, Belarusluların Belarus ve Çin de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkede bu kartlarla ödeme yapabileceklerini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Belarus, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus Bankaları Çin'in Sınır Ötesi Ödeme Sistemine Bağlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belarus Bankaları Çin'in Sınır Ötesi Ödeme Sistemine Bağlanacak - Son Dakika
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