Belarus'ta Çiçekleri Kaplayan Kırağı Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
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Belarus'ta Çiçekleri Kaplayan Kırağı Görsel Şölen Yarattı

09.09.2022 20:42
Belarus'ta Çiçekleri Kaplayan Kırağı Görsel Şölen Yarattı

MİNSK, 9 Eylül (Xinhua) -- Belarus'un başkenti Minsk'te kırağı kaplı çiçekler, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhinkov Henadz/Xinhua)

MİNSK, 9 Eylül (Xinhua) -- Belarus'un başkenti Minsk'te kırağı kaplı çiçekler, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhinkov Henadz/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

9 Eylül, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus'ta Çiçekleri Kaplayan Kırağı Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belarus'ta Çiçekleri Kaplayan Kırağı Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
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