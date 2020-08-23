Minsk'te gerginlik: Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konutuna elinde tüfekle geldi - Son Dakika

BELARUS, muhalif grupların geniş katılımlı gösterisine sahne olurken; kalabalık bir gösterici grubu Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ikamet ettiği Bağımsızlık Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, göstericileri son anda durdururken, Cumhurbaşkanlığı konutuna helikopterle gelen Lukaşenko'nun, elinde makineli tüfekle helikopterden indiği görüldü.

Belarus'ta iki hafta önce düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi sonuca göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasına karşılık, muhalefet, seçim sonuçlarının hileli olduğunu ileri sürerek, iki haftadır gösteriler düzenliyor. Pazar günü başkent Minsk'te düzenlenen gösteriye, yüz binden fazla kişi katıldı. Göstericilerden kalabalık bir grup, cumhurbaşkanlığı konutuna doğru yürüyüşe geçti. Polis, konutun önünü zırhlı araçlarla kapattı ve göstericilere müdahale etti. Göstericilerin Bağımsızlık Sarayı önünde güvenlik güçleriyle çatışması sırasında Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun helikopteri, konuta vardı. Görüntülerde, Lukaşenko'nun helikopterden güvenlik görevlilleri eşliğinde ve elinde makineli tüfekle indiği görülüyor.

Lukaşenko, önceki gün yaptığı açıklamada, Belarus'ta Batılı güçlerin istikrarsızlık yarattığını söylemiş ve Belarus'un NATO üyesi olan komşuları Polonya ve Litvanya'dan gelebilecek saldırıya karşı, 26 yıllık iktidarında ilk kez orduyu tam teyakkuza geçirdiğini açıklamıştı.