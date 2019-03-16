Son Dakika Haberleri: Minsolmaz'dan TOKİ Konutları Açıklaması

Minsolmaz'dan TOKİ Konutları Açıklaması

36 dakika önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli'nin Üsküp Beldesi'nde yapımı sona eren TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Minsolmaz'dan TOKİ Konutları Açıklaması, System.String[]
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli'nin Üsküp Beldesi'nde yapımı sona eren TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Minsolmaz, "TOKİ konutları Üsküplü hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Üsküp Beldesi'nde yapımı sona eren TOKİ konutlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Minsolmaz, "Kırklareli İli merkez ilçesi Üsküp Belediyesi sınırları içerisindeki 145 Adet Toplu Konut projesinde yer alan 3 Adet C2 tip (3+1) ve 6 adet B2 tip (2+1) olmak üzere 9 adet blok bulunup toplam 145 Adet konuttan oluşmaktadır" dedi. Konutlarda internet altyapısı ve merkezi tv uydu sistemi de olduğunu belirten Minsolmaz, konutlarda konforlu yaşamın altyapısının hazırlandığını söyledi. Minsolmaz toplam 350 kişilik olan konutlarda bir adet düğün salonu da olduğunu kaydederek, "Sosyal Tesisimiz 350 kişilik ve bir adet düğün salonu olup, Üsküp Beldemize hizmet verecektir" dedi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

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