Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte her gün yaptıkları mıntıka temizliğinde neredeyse 1 kamyon çöp topluyorlar.



Ekipler, sokak ve cadde temizliği olmak üzere, yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Çalışmaları kapsamında göçmen konutlarının bulunduğu alanda çevre temizliği yapan ekipler neredeyse 1 kamyon çöp topladılar. Ayrıca orta refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam diyor. - BİLECİK