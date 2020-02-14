Minübüs çarpan yayanın kalbi durdu, zamanında müdahaleyle hayata döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minübüs çarpan yayanın kalbi durdu, zamanında müdahaleyle hayata döndü - Son Dakika

Minübüs çarpan yayanın kalbi durdu, zamanında müdahaleyle hayata döndü

6 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu kalbi duran yaya, olay yerine kısa süre içerisinde gelerek müdahale eden sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürüldü.

Minübüs çarpan yayanın kalbi durdu, zamanında müdahaleyle hayata döndü, System.String[]

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu kalbi duran yaya, olay yerine kısa süre içerisinde gelerek müdahale eden sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürüldü.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yatağan- Milas karayolu Yatağan Termik Santrali yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Ali K. (60) yönetimindeki 48 S 5073 plakalı minibüs, Termik Santrali yakınında yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yurtçu'ya (48) çarptı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Yurtçu'ya müdahale ederek, hayata döndürdü. Kazada ağır yaralanan Yurtçu, tedavisi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma açıldı.


Yatağan Termik Santrali, Yatağan, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:25 Kaynak: DHA
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