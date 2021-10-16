Minübüs site duvarını yıkarak çocukların oyun alanına daldı: 3 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de içi yolcu dolu minibüs, otomobille çarpıştıktan sonra bir sitenin duvarına daldı. Bu sırada oyun oynayan çocuklar da kazadan kıl payı kurtuldu. Olayın ardından şoför ve arkadaşlarının hareketleri ise tepki topladı.

ONLARCA ÇOCUK OYUN OYNUYORDU

Başakşehir Kayaşehir'de dün saat 16.00 sıralarında bir Toyota Corolla marka otomobil ile Gazosmanpaşa - Başakşehir seferini yapan Volkswagen marka 34 M 2542 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan yön levhaları ardından bir sitenin duvarını yıkan yolcu minibüsü, onlarca çocuğun oyun oynadığı alana daldı. O sırada alanda bulunan çocuklar faciadan kıl payı kurtulurken, minibüste bulunan 3 yolcu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı yolcular tedbir amaçlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen yolcu minibüsü de vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

GAZETECİLERE TEHDİTLER SAVURDU

Kaza sonrasında olay yerine haber yapmak için giden gazeteciler ise kaza yapan minibüs şoförü ve arkadaşlarının sözlü saldırısına uğradı. Şoförler görüntü almak isteyen gazetecileri engellemek için, "Buradan görüntü alamazsınız, adamsanız alın hadi, gidin buradan" diyerek tehdit etti. O anlar ise böyle görüntülendi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Minibüs şoförlerinin hakaretleri esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş ise, "Benim de çocuğum burada oynuyor olabilirdi. Bunların zihin yapısı değişik, saçma sapan konuşmayın lütfen" şeklinde konuşarak yaşananlara tepki gösterdi.