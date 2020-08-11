"Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi açıldı - Son Dakika

"Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi açıldı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisini ziyarete açtı.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisini ziyarete açtı.

Pera Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısının ardından serginin küratörleriyle sanatçılar CANAN, Cansu Çakar ve Halil Altındere ziyaretçilere sergiyi gezdirdi.

Vakfın Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir dönemde yeni sergi açmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu zor ve sıkıntılı günlerde insanımızın iyi olma haline kültür ve sanat yoluyla katkıda bulunmaktan ötürü sevinçliyiz." dedi.

"Pera Müzesi'nin tarihinde özel bir yeri olacak"

Kuruluşlarından itibaren sadece Avrupa sanatıyla sınırlı kalmayıp farklı coğrafyalardan sanatçılara ve yeni keşiflere de ev sahipliği yapmayı sürdürdüklerini dile getiren Birol, "Dünyanın ve ülkemizin art arda sorunlar yaşadığı böyle bir süreçte ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken bu zor koşullarda hazırlanan serginin Pera Müzesi'nin tarihinde hiç şüphesiz özel bir yeri olacaktır. 'Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür' sergimizin sanat çevrelerinden ve ziyaretçilerimizden hak ettiği ilgiyi göreceğini düşünüyor ve özverili çalışmalarıyla bu sergide emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Serginin küratörlerinden Azra Tüzünoğlu da günümüzde minyatürün yeniden teorik bir potansiyel kazandığına dikkati çekerek, "Serginin amacı minyatürü yalnızca tarihsel bir nesne olarak görmekten çıkarmak, eşsiz bir sanat formu şeklinde ele almak ve teorik potansiyelini vurgulamak." ifadesini kullandı.

Bir diğer küratör Gülce Özkara ise serginin çerçevesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Minyatürden yola çıkan eserleri yan yana getiren bu sergide, minyatüre farklı yaklaşımları ve ortaklaştıkları prensipleri açığa çıkarmayı hedefledik. Sergide yer alan sanatçıların ortak noktası, dünyaya minyatür aracılığıyla bakmaları. Heykelden videoya, fotoğraftan yerleştirmeye çeşitli yöntemlerle minyatürü yüzyıllar boyunca ikamet ettiği kitaplardan çıkarıp boyutlandıran sanatçılar, bu pratiğin günümüz dünyasında nasıl yaşayabileceğinin araştırmasını yapıyor."

Farklı coğrafyalardan 14 sanatçının 40'ı aşkın eseri var

Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara'nın küratörlüğünde hazırlanan "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi, minyatür sanatına yeni bir bakış sunan eserleri bir araya getiriyor.

Sergide, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi farklı coğrafyalardan 14 sanatçının 40'ı aşkın eseri yer alıyor.

Serginin sanatçıları arasında, Hamra Abbas, Rashad Alakbarov, Halil Altındere, Dana Awartani, Fereydoun Ave, CANAN, Noor Ali Chagani, Cansu Çakar, Hayv Kahraman, Imran Qureshi, Nilima Sheikh, Shahpour Pouyan, Shahzia Sikander ve Saira Wasim gibi isimler bulunuyor.

Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara'nın küratöryel metninin yer aldığı sergi kataloğuna, minyatür sanatının tarihsel ve güncel uygulamalarına ilişkin yazılarıyla küratör Hammad Nasar, akademisyen - minyatür sanatçısı Filiz Adıgüzel Toprak, akademisyen Vishakha N. Desai ve sanat tarihi profesörü Nada Shabout katkıda bulunuyor.

Güncel minyatür çalışmalarını bir araya getiren sergi, 17 Ocak 2021'e kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Pera Müzesi, Altındere, Avrupa, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür' sergisi açıldı - Son Dakika
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