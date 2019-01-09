Son Dakika Haberleri: Minyatür New York: Tatil Treni Sergisi - New

Minyatür New York: Tatil Treni Sergisi - New

53 dakika önce

- 'Tatil Treni Sergisi'nden detaylar ABD'nin New York kentindeki Noel etkinlikleri kapsamında 'Tatil Treni Sergisi' New York Botanik Bahçesi'nde açıldı.

- 'Tatil Treni Sergisi'nden detaylar ABD'nin New York kentindeki Noel etkinlikleri kapsamında 'Tatil Treni Sergisi' New York Botanik Bahçesi'nde açıldı. Sergide yer alan minyatür New York şehri, ağaç gövdeleri, tohumları, yaprakları ve kozaklarından meydana getirilirken minyatür trenlerin de şehrin etrafında turlaması sağlanmış.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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