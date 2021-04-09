Minyatür Sanatçısı Serap Onur, ikincilik ödülü kazandı! - Son Dakika

Minyatür tekniğinin yanı sıra farklı tekniklerin de kullanıldığı eser 40x50 cm büyüklüğünde. İnce detayların büyük bir sabır ve incelikle işlendiği "Evvel-Ahir" isimli eser için Serap Onur şu açıklamayı yaptı; "Yarışma süresi kısa olmasına rağmen ortaya çok detaylı bir çalışma çıktı. Araştırma, tasarım, çizimler ve uygulama derken günde 15 saati bulan çalışma süreleriyle eseri 3.5 ayda tamamlamayı başardım. Panoramik olarak Üsküdar' a baktığım tasarımda, buranın çok eski bir yaşam merkezi olduğunu da vurgulamak için yıkıntı ve buluntularla denizaltı atmosferini tasarımla birleştirmek istedim. Üsküdar'ın her köşesi ayrı güzel ve çok önemli mimari yapılar var. Deniz zaten benim temel ilham kaynağım. Bunların hepsini harmanlayarak ortaya çıkardığım "Evvel-Ahir" isimli eserimden sonra minyatürün sonsuz dünyasında keyifle üretmeye devam edeceğim."

Serap Onur Hakkında;

1971 Ankara doğumlu olan Serap Onur lise eğitimini tamamladığı yıllarda İsmail Gümüş'ten resim eğitimi aldı. Ardından GÜGEF Grafik Tasarım bölümüne devam eden Onur, 1994 yılında okulunu dereceyle bitirdi ve çalışma hayatının belirli bir dönemini çeşitli reklam ajanslarında illüstrasyon ve tasarımlar yaparak sürdürdü.

1999 yılında yapıtlarında imge-gerçek ikileminin kurgusal boyutlarını yansıtan Serap Demirağ'dan aldığı eğitimle geliştirdiği tekniğini, kendi özgün tarzına dönüştürdü. 2000 ve 2001 yıllarında Artist Sanat Fuarı'na katılan Onur 2015 yılına kadar tuvale ve cama yaptığı özgün çalışmaları ile kişisel ve karma sergiler açtı.

Minyatürle buluştuktan sonra ait olduğu dünyayı bulduğunu söyleyen Onur 2017 yılında 7Tepe7Sanat Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması'nda Minyatür dalında 4.lük kazandı.

2018 yılından bu yana hocası Taner Alakuş ile minyatür çalışmalarını sürdüren sanatçı 2019 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Minyatür dalında 1.lik kazandı ve aynı yıl Kültür Bakanlığı'nda minyatür eğitmenliğine başladı. Eş zamanlı olarak da Hacettepe Üniversitesi Baskı Resim Atölyesi'nde özel öğrenci olarak gravür ve ağaç baskı eğitimi aldı.

Edindiği deneyimleri klasik minyatür teknikleriyle harmanlayarak yarattığı eserlerinde kendi fantastik düşsel yaklaşımını minyatürün naif yapısıyla ortaya koymayı seçen Onur, günümüz minyatür sanatına farklı bir bakış açısı katmayı hedefliyor.