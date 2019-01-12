Minyatür Sanatı Geçim Kapısı Oldu

Adana
'da 7 yıldır yaşayan İranlı sanatçı 38 yaşındaki Behzad Zebarjadi, geçimini minyatür yaparak sağlıyor.
İran'ın İsfahan şehrinde yaşarken 7 yıl önce Türkiye
'ye gelen Zebarjadi, Adana'da hem kaybolmaya yüz tutmuş sanatını yaşatmaya çalışıyor hem de yaptığı minyatür eserleri satarak ekmeğini kazanıyor.
"Sıcak bir şehir" olması nedeniyle yaşamak için Adana'yı tercih eden Zebarjadi, ilk minyatür sergisini Türkiye'de açmak istiyor.
Zebarjadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaştan itibaren sanatla tanıştığını, bir asker olan babasının mühimmat sandıklarından gemi ve uçak maketleri yaparken zımpara işlerini kendisine yaptırdığını anlattı.
Küçük yaşlarda zarif işler yapmaya meraklı olduğunu anlatan Zebarjadi, "Zarif işlerle uğraşmayı çok severdim. El işlerini çok yapardım, bu konuda birçok şeyle uğraşıyordum. Çocukken okulda resim çizerdim ama sanat hayatına profesyonel olarak 21 yaşında minyatürle başladım. Zarif işleri sevdiğim için bu sanata yöneldim. Bir hocanın yanında eğitim aldım." dedi.
İlerleyen süreçte bir sanat atölyesi kurduğunu, sanat dışında güneş enerjisi, tesisat döşeme konusunda da çalıştığını kaydeden Zebarjadi, mimarlık eğitimi aldığını ancak eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını söyledi.
Zeberjadi, yaşamını sürdürdüğü Türkiye'de en büyük amaçlarından birinin bir sergi açmak olduğunu kaydetti.