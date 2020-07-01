Minyatür tekstil tezgahlarıyla nostaljiyi yaşatıyor - Son Dakika

Minyatür tekstil tezgahlarıyla nostaljiyi yaşatıyor

Denizli'de "tekstilin başkenti" olarak ünlenen ve önemli dokuma merkezlerinin yer aldığı Babadağ ilçesinde dokuma tezgahlarının sesiyle yetişen ve konusunda uzmanlaşan tezgah ustası, teknolojiye yenik düşen tezgahların minyatürünü yaparak nostaljiyi yaşatmaya devam ediyor.

Denizli'de "tekstilin başkenti" olarak ünlenen ve önemli dokuma merkezlerinin yer aldığı Babadağ ilçesinde dokuma tezgahlarının sesiyle yetişen ve konusunda uzmanlaşan tezgah ustası, teknolojiye yenik düşen tezgahların minyatürünü yaparak nostaljiyi yaşatmaya devam ediyor.

Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Babadağ'da dokuma tezgahlarının sesiyle büyüyen 68 yaşındaki Metin Özmen, küçüklüğünden itibaren dokuma tezgahları konusunda kendini geliştirerek ustalaştı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki atölyesinde 40 yıl boyunca kol gücüyle çalışan dokuma tezgahları yapan Özmen, eski tezgahların yerini bilgisayarlı makinelere bırakmasının ardından geleneğin unutulmasını istemedi.

Mesleğine aşık olan Özmen, motorlu yarı otomatik tezgahların 100 katı küçüklüğünde minyatürünü yaparak dokuma kültürünü ve dokumacıların vazgeçemedikleri nostaljik sesi yaşatmaya karar verdi.

Emeklilik hayatında tezgah ustalığını sürdüren Özmen, normalde 4 metre civarında olan tezgahın kamçı, falaka, mekik, tefe, eksantrik gibi ağaç ve metal parçalarının birebir küçültülmüşünü yaparak 55x40x36 santimetre ebatlarında minyatür dokuma tezgahı ortaya çıkardı.

Torna, demir ve marangoz ustası Özmen, 3 ayda tamamladığı ve elektrikle çalışan tezgahın yurt içinden ve yurt dışından ilgi görmesi üzerine minik ürünler dokuyabilen bu tezgahlardan yaparak meraklılarına ve nostalji yaşamak isteyenlere satıyor.

-"Geleneği devam ettirmek için her gücümü kullanıyorum"

Metin Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden Babadağ'da her evde bu tezgahların büyüklerinin olduğunu, dokuma tezgahlarından çıkan seslerle büyüdüklerini ifade etti.

Daha önce tezgah yapımı ve bakımıyla ilgilendiğini ama teknolojinin gelişmesiyle bunların yok olduğunu dile getiren Özmen, şunları söyledi:

"1964 yılından beri tekstilin içindeyim. Dokuma tezgahları teknolojiye yenik düşüp susunca o sesi yeniden yaşatmaya karar verdim. Eski tezgahların birebir aynısı olarak yaptığım minyatür tezgahlar çok güzel çalışıyor. Yapılışı zor olsa da bunu yapmak için bu mesleği sevmek gerekiyor. Eskiden bu tezgahların büyükleri vardı. Ben bunların minyatürünü yaptım. Çok güzel müşterisi var. Allah'ın izniyle bundan sonra artık bu işe devam edeceğiz. Bu tezgahların büyükleri piyasadan kalkınca ben bunların küçüğünü yapmaya başladım. O tezgahların sesinin unutulmaması için bunu yaptım. Allah'a şükür çok güzel ses çıkarıyor, çalışıyor. Bu geleneği devam ettirmek için var gücümle çalışacağım."

"Yapımı en az 2-3 ay sürüyor"

Geçmişi hatırlatan ve dokuma yapan minyatür tezgahların çok beğenildiğinin altını çizen Özmen, "Bu tezgahlardan çok isteyen var. Dünyanın değişik yerlerinden talep geliyor. Benim bu talepleri karşılamam mümkün değil. Çok zor, çok işçiliği var. Zaten bunu sevdiğim için bu işe başladım. Bir tezgahı yapması en az 2-3 ay sürüyor." diye konuştu.

Özmen, 20 bin liraya sattığı minyatür tezgahlardan 4'ünün meraklılarınca alıcı bulduğunu kaydetti.

Türkiye, Denizli, Babadağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Minyatür tekstil tezgahlarıyla nostaljiyi yaşatıyor - Son Dakika

Son Dakika

17:17 Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
17:16
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:22:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minyatür tekstil tezgahlarıyla nostaljiyi yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]