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Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri - Son Dakika

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

27.12.2021 09:51
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

ANTALYA'da 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan 'Minyatür Türkiye Parkı', yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

ANTALYA'da 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan 'Minyatür Türkiye Parkı', yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Parkta sergilenen 84 tarihi yapının 1/25 oranında küçültülen maketleri, kedilere soğuk kış günlerinde korunak oluyor.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki 84 tarihi ve kültürel yapının 1/25 oranında küçültülmüş minyatürünün sergilendiği Kepez Dokuma Park içindeki Minyatür Türkiye Parkı, her yaştan ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Sivas'taki Gök Medrese'den Antalya'nın Yivli Minaresi'nin de yer aldığı minyatür parkı mesken tutan kediler, tarihi ve kültürel yapıların maketleri arasında dinleniyor, rüzgardan korunarak kış güneşinin keyfini çıkartıyor.

KIZ KULESİ ÇATISINDA GÜNEŞ BANYOSU

Kimi zaman Kız Kulesi maketi üzerine çıkarak güneşlenen kediler, kimi zaman da maketlerin arasında dolaşarak parkta zaman geçiriyor. Minyatürleri görmek için alana gelen çocuklar ise kedileri keyifle izliyor. Kedilerin maketlerin önünde bulunan ve gerçeğiyle birebir yapılan havuz ve su kanallarından su içmesini izleyen çocuklar, telefonlarıyla o anların fotoğrafını çekiyor.


Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
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Kız Kulesi, Antalya, Türkiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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