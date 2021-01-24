"Minyatürler" konseri müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Piyanist Kandemir Basmacıoğlu'nun "Minyatürler" piyano resitalinin ilk gösterimi müzikseverlerle buluştu.
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun YouTube kanalından yayınlanan konserde sanatçı, Beethoven'ın "11 Bagatel Operası 119", Hasan Ferit Alnar'ın Sekiz Piyano Parçası ve Claude Debussy'nin "İmgeler Set 2" eserlerinden bölümler seslendirdi.
Salgın nedeniyle etkinliklerini dijital yayınlarıyla sürdüren CRR Konser Salonu'nun Ocak ayı etkinliklerinden olan konser yaklaşık bir saat sürdü.
Etkinlikler kapsamında 27 Ocak'ta "Mozart Doğum günü Konseri", 28 Ocak'ta "Trio Hexis" konseri ve 29 Ocak'ta Derya Türkan'ın "Hiç" adlı konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Konserler yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.
Kaynak: AA
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