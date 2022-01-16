Üye Girişi
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı

16.01.2022 15:13

Asıl adı Ömer Okçu olan Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu, şair, düşünür, gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, son yolculuğuna uğurlandı.

Asıl adı Ömer Okçu olan Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu, şair, düşünür, gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nin avlusunda kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Ömer Okçu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri iştirak etti.

İkindi vaktinde kılınan namazın öncesinde usta yazarın oğlu Osman Okçu taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşma yapan şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Okçu'nun rahle-i tedrisinden geçmiş biri olarak konuşmakta zorlandığını ifade etti.

Erdem Bayazıt'ın ölümle ilgili bir şiirini okuyan Genç, "Yaşarken ölümsüzlüğü tatmışlardandı. Hekimoğlu İsmail, hem düşünürdü hem de yapardı. Bu millet için, bu devlet için manevi değerlerimiz için, bütün dünya insanlığı ve İslam için bir ömür elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı, uğraştı, didindi durdu." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dualarla uğurlanan Okçu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Hekimoğlu İsmail kimdir?

Asıl adı Ömer Okçu olan Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu, şair, düşünür, gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, 1932'de Erzincan'da dünyaya geldi.

Serdengeçti ve Büyük Doğu dergileriyle 1950'li yıllarda tanışan Okçu, dergilerde okuduğu İslami hayattan etkilenerek Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalini okudu ve kısa zamanda namaza başladı.

Camilere giderek tanıştığı hocalara sorular soran Okçu, bu dönemde Sahaflar Çarşısı'na gitmeye, Said Nursi'nin Risale-i Nur kitapları ile Necip Fazıl tarafından neşredilen Büyük Doğu dergilerini okumaya ve Zeyrek Camisi'nde Mehmed Zahid Kotku'nun sohbetlerine katılmaya başladı.

Füze eğitimi almaya gittiği ABD'den Necip Fazıl Kısakürek'e yazdığı mektup, Büyük Doğu dergisinde yayınlanan Okçu, Türkiye'ye döndükten sonra 1959'da evlendi. Ümraniye'deki evinde Minyeli Abdullah'ı kaleme alan yazarın ünlü romanı, 1989'da sinemaya uyarlandı ve büyük ilgi gördü.

Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazı kılarken beyin kanaması geçiren Hekimoğlu İsmail, 20 yıl boyunca kitap çalışmalarına ve köşe yazılarına evinde devam etti.

Kurucusu olduğu Timaş Yayınları'ndan 2016'da çıkan, "Müslüman Darbeci Olmaz" adlı kitabında 15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkındaki düşüncelerini okuyucuyla paylaşan usta yazar, 15 Ocak'ta 90 yaşında vefat etti.

Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hekimoğlu İsmail, Kitap, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum         
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı         
20:43
Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir         
20:00
Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti         
18:37
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi! Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!         
10:30
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!         
09:00
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var         
22:54
Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
22:07
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu         
20:34
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40

Son Dakika Haberleri
22:24 Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
22:09 Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:32 Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:19 Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 22:51:03. #1.11#
SON DAKİKA: Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement