- Miodrag Radulovic: "Aldığımız puanı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL - Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, A Milli Futbol Takımı karşısında elde ettikleri 1 puanı, ortaya koydukları performansla sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu dördüncü maçında Karadağ, deplasmanda karşı karşıya geldiği Türkiye ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na laik bir maç izlettirdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Radulovic, "Değerli bir performans sergilediğimize inanıyorum. Maç öncesi savunma için değil, hücum için geldiğimizi söyledim. Harfiyen yerine getirdik. Kaliteli ve etki oluşturduk sahada. Biz de gerek futbol bilgimizle, kaliteli oyunumuzla da bu geceden herkesin zevk almasını sağladığımızı düşünüyoruz. Türk oyuncuların kaliteli olduğunu düşünüyorum. İlk golü şans eseri yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra yavaş yavaş açıldık. Maçın 2-2 bitmesini sağladık. Aldığımız puanı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin herhangi bir hatası olduğunu düşünmüyorum"

Türkiye Milli Takımı'nın neleri hatalı yaptığının sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye'nin herhangi bir hatası olduğunu düşünmüyorum, biz çok iyiydik. Maçtan önce de dediğimiz gibi kaliteli futbol istedik, başardık. Bu da gruptaki 6 puanı ne kadar göstergesidir. Bunların hepsini hak ettik. Bu puan da bizim performansımızı taçlandırdı. Oyuncularım var güçleriyle mücadele ettiler. Onlar takım ruhunu kaybetmediler, çabaladılar ve bu güzel skoru getirdiler" diye konuştu.