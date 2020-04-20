MİOSB/Silahtaroğlu: Makine sektörü mücbir sebep bekliyor

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, "Türkiye için makine sektörü, makine sektörü için de mücbir sebep, oksijen kadar önem taşıyor. Hayatın hemen hemen her alanında kullanılan sektörlerimizin önemi ortadayken, mücbir sebep kapsamına alınmadık. Makine sektörü mücbir sebep bekliyor" çağrısı yaptı.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (MAKFED) düzenlediği anket de yaşanan olumsuz tabloyu ortaya koydu. Ankete göre, makine sektörü firmalarının yüzde 80'inin işi kötü giderken, yarı kapasitenin altında çalışan firmaların oranı yüzde 44 oldu. Pandemi ile mücadelede solunum cihazları, yoğun bakım ventilatörü üretimi ile öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği sektörler, mücbir sebep kapsamına alınmayı bekliyor.

Silahtaroğlu, "Hayatın her alanında kullanılan sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması, oksijen kadar önemli. En büyük varlığımız olan beşeri sermayemizi ve ülkemiz istihdamına güçlü katkımızı korumak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz" dedi ve ekledi:

"Ekonominin lokomotif sektörleri Makine, Elektrik ve Elektronik olarak, diğer sektörlerle aynı sıkıntılara maruz kalmamıza rağmen mücbir sebep kapsamına alınmadık. Bu durum bizler için haksız rekabet oluşturuyor. Makine ve aksamları imalatı, elektrik ve elektronik malzeme üretimi sektör grupları da mücbir sebep kapsamına alınmalı.

"Tüm sektörler için likiditeye ihtiyaç duyulan dönemde, finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ayrıca diğer sektörlerde olduğu gibi muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Mart, Nisan, Mayıs ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi bizim için de önem taşıyor. Çünkü bizim en büyük varlığımız; beşeri sermayemiz. Nitelikli iş gücümüzü kaybetmemek ve ülkemiz istihdamına güçlü katkımızı korumak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz."

MİOSB açıklamasında şu konulara dikkat çekildi: