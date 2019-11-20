Son Dakika Haberleri: MIP, 9. kez "Yılın Liman İşletmecisi" ödülünü aldı
Son Dakika Güncel MIP, 9. kez 'Yılın Liman İşletmecisi' ödülünü aldı - Son Dakika

MIP, 9. kez "Yılın Liman İşletmecisi" ödülünü aldı

6 saat önce

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), yeni bir başarıya daha imza atarak, Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 10. kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödüllerinde 9. kez "Yılın Liman İşletmecisi" ödülünü aldı.

MIP, 9. kez

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), yeni bir başarıya daha imza atarak, Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 10. kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödüllerinde 9. kez "Yılın Liman İşletmecisi" ödülünü aldı.


MIP'den yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörünün medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile 10 yıldır aralıksız devam eden "Atlas Lojistik Ödülleri" yarışmasının ödül töreni İstanbul Fuar Merkezinde yapıldı. Ödül töreninde, Liman İşletmecileri dalında zirvenin sahibi yine MIP oldu. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği Liman İşletmecileri kategorisinde, Türkiye'nin lider limanı MIP'nin yıllık elleçlenen yük miktarında yaşanan artış dikkat çekti ve bu artışla MIP, "Yılın Liman İşletmecisi" oldu. Ödülü, MIP adına Pazar Araştırma Müdürü Mesut Gümrah aldı.


PSA International ve Akfen Holding ortaklığıyla 2007 yılında kurulan ve 2017 yılında IFM Investors'ın hissedarları arasına katıldığı MIP; Türkiye'nin en büyük konteyner limanı niteliğiyle Temmuz ayında düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde de "Yılın Liman İşletmeciliği Markası" ödülünün sahibi olmuştu.


Adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşen ve farklı kategorilere göre jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulan Atlas Lojistik Ödüllerinde "Yılın Liman İşletmecisi" olan MIP, bu ödülle 12. yılında, bu güne kadar 18. kez ödüle değer görülmüş oldu. - MERSİN

Türkiye, Mersin

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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