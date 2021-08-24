MIP'den afetzedelere 1 milyon lira destek

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), ülke genelinde yangın ve sel felaketleri nedeniyle zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını takiben AFAD tarafından başlatılan 'Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdi.

Yaraların bir an önce sarılması amacıyla gerekeni yapmayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, "Çözüme destek için buradayız. Gerekli ihtiyaçların karşılanması, doğanın rehabilitasyonu için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Daele, zorlu günlerin toplumsal dayanışma ve iş birliği ile aşılacağına dikkat çekerek, "Kenetlenmenin, birlik olmanın büyük anlam kazandığı bu sıkıntılı günlerde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yangın ve sel afetlerinde mücadele veren halkımıza ve görevlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

MIP olarak, sosyal sorumluluk kapsamında çevresel sürdürülebilirliği ciddiye aldıklarını belirten Johan Van Daele, iş akışlarını küresel ısınmayla mücadele sorumluluğuyla dizayn ettiklerini, çevreyi korumak ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak amacıyla çevre dostu teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi. Fosil yakıtlı ekipmanı elektrik enerjisi tüketen ekipmana dönüştürerek daha düşük karbon emisyonuna sahip yeni ekipman yatırımları gerçekleştirdiklerini de kaydeden MIP Genel Müdürü, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmayı, ileriki süreçte ise sıfır karbon emisyonunu elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. - MERSİN