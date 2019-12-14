MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı - Son Dakika Ekonomi

MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yeni bir rekora daha imza attı.

MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yeni bir rekora daha imza attı. MIP, Kasım ayında gerçekleştirdiği günlük 7 bin 940 TEU konteyner iş hacmi ile rekor kırdı.


Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, yaptığı mega yatırımlar, gerçekleştirdiği projeler ve kazandığı ödüllerle sık sık gündeme gelen MIP, günlük 7 bin 940 TEU konteyner hareketi gerçekleştirerek rekorlarına bir yenisini daha ekledi. MIP, yılın ilk 11 ayında 1 milyon 769 bin TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti. 2018 yılında ulaştığı 1 milyon 720 bin TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen MIP, bu yılın ilk 11 ayında kendi rekorunu kırdı.


"Yarım milyar dolar yatırım planladık"


MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yapılan yatırımlar sayesinde limanın operasyon kabiliyetinin geliştiğini söyledi. Van Daele, "Artan gemi boylarına yönelik kesintisiz hizmet verebilmek için kapıların yapılandırılması, ekipman yatırımları, genişleme projeleri ve operasyonun ihtiyacına paralel olarak iyileştirme çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki tüm liman kullanıcıları ile hinterlandımızın beklentilerini karşılayabilmek için yarım milyar dolar yatırım planladık. Kaliteyi ön planda tutan hizmet anlayışıyla dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
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