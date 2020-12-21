MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru - Son Dakika

MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru

21.12.2020 15:51
MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru, System.String[]

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), 2020 Ekim ayında 185 bin TEU, kasım ayında ise 193 bin TEU konteyner iş hacmi gerçekleştirerek iki ay üst üste Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), 2020 Ekim ayında 185 bin TEU, kasım ayında ise 193 bin TEU konteyner iş hacmi gerçekleştirerek iki ay üst üste Türkiye rekoru kırdı.

Sürekli Türkiye rekoru kıran MIP, rekorlarına yenilerini ekledi. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre MIP, ekim ayında gerçekleştirdiği 185 bin TEU konteyner iş hacmini kasım ayında 193 bine çıkardı. Böylece iki ay üst üste Türkiye rekoru kıran MIP, kasım ayı konteyner iş hacmiyle "Türkiye'nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı" unvanını güncelledi. MIP, ulaştığı bu rakamla tarihinde bir ilke daha imza atarken, "Türkiye'nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı" unvanını da güncellemiş oldu.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, rekorlara ilişkin yaptığı açıklamada, korona virüs pandemisi nedeniyle ülkelerin dış ticaret hacminin kayda değer ölçülerde daraldığını kaydederek, "Bu zorlu süreçte bir rekora daha imza atan personelimize minnettarlığımı iletiyorum" dedi.

Pandemi sürecinde, tüm personelin ve liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumak için birçok yeni iş sürecini ve önlemi uygulamaya koyduklarını hatırlatan Daele, "İş gücümüzün ve yönetimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üretkenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik. Yolculuğumuzda yanımızda olan müşterilerimize, kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yenilikler sunmaya devam edeceğiz"

MIP'nin dijital yeniliklerle müşteri odaklı çözümler ürettiğini vurgulayan Daele, "Bu süreçte, büyüyen Türkiye ve beraberinde artan iş hacmine yönelik kapasite planlama ve yatırım projelerini geliştirmenin yanı sıra, bölgemizde ihracat, ithalat yapan ve lojistik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağlayacak yenilikler sunmaya devam edeceğiz. Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla dijital çözümlere yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Teknoloji alanındaki yatırımlarımızı müşteri entegrasyonu ve saha operasyonları otomasyonlarına odaklanarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru
MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru
MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru

Türkiye, Liman, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru - Son Dakika Ekonomi


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