MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti - Son Dakika

MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti

08.01.2021 11:03
MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti, System.String[]

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2020 yılında gerçekleştirdiği konteyner iş hacmiyle ülkedeki 2 milyon TEU barajını geçen ilk liman oldu.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2020 yılında gerçekleştirdiği konteyner iş hacmiyle ülkedeki 2 milyon TEU barajını geçen ilk liman oldu. MIP, bu başarısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

MIP, tarihi bir başarıya daha imza attı. Türkiye'de 2 milyon TEU barajını geçen ilk liman olan MIP, lider konumunu bir kez daha teyit etti.

"Bu başarı Türkiye için bir ilktir"

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yaptığı açıklamada, "Bu başarı Türkiye için bir ilktir. Diğer birçok ülke gibi Türkiye de Covid 19 salgınından olumsuz yönde etkilenmiştir. MIP'nin bu krizde ilk önceliği çalışanlarının ve liman kullanıcılarının sağlık ve güvenliğini korumak olmuştur. Alınan birçok güvenlik önlemi sayesinde MIP, mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya devam etmiştir. Türkiye'nin ve bölgenin özellikle yılın ikinci yarısında yükselen ihracat rakamları ve buna bağlı olarak artan hammadde ihtiyacının etkisi ile MIP hızla bir iyileşme dönemine girmiştir. Destekleri ve katkıları için tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Mersin Uluslararası Limanının, bölgenin ve ülkenin en önemli lojistik merkezi haline gelmesini çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinin profesyonelliği ve özverisi sağlamıştır. MIP olarak, başarımızın üzerine'yeni başarıları'inşa etmek ve MIP'nin?'Türkiye'nin lider limanı' konumunu korumak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti
MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti
MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti

Türkiye, Mersin, Liman, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti - Son Dakika Ekonomi


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