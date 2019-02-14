Mıpım İçin Geri Sayım Başladı

Dünyanın önde gelen gayrimenkul profesyonellerini ağırlamak için bu yıl 30'uncu kez kapılarını açacak olan MIPIM, "Geleceği Etkilemek" ana temasıyla gayrimenkulde gelecek 30 yılın trendlerini tartışacak.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul profesyonellerini ağırlamak için bu yıl 30'uncu kez kapılarını açacak olan MIPIM, "Geleceği Etkilemek" ana temasıyla gayrimenkulde gelecek 30 yılın trendlerini tartışacak. Bu yıl 26 bini aşkın gayrimenkul profesyonelinin katılmasının beklendiği MIPIM 2019 öncesinde Türkiye'den katılımcılar basın toplantısında buluştu.



12-15 Mart 2019 tarihlerinde gayrimenkul alanındaki tüm paydaşları Fransa'nın Cannes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2019 öncesinde düzenlenen basın toplantısı Taksim'de bir otelde gerçekleşti. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ve Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına sektörün önde gelen firmaları ve basın mensupları katılarak MIPIM 2019'a dair değerlendirmelerde bulundu.



Bu yılki teması "Geleceği Etkilemek" olarak belirlenen MIPIM'de İstanbul Ticaret Odası (İTO) yine 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile yer alacak. İstanbul Çadırı'nda, Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İmar İnşaat A.Ş. projeleri başta olmak üzere, GYODER ve TTYD bünyesinde yer alan yatırımcı kuruluşlar ve mimarlık, değerleme, hukuk konularında lider firmalar yer alacak. Öte yandan üst üste iki yıl "Onur Ülkesi" olan tek ülke olma özelliğini taşıyan Türkiye'nin, bu yıl da MIPIM'e güçlü bir katılım gerçekleştirmesi bekleniyor.



"Yabancı yatırımcıya Türkiye'yi nasıl daha doğru anlatırız"



Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul fuarı olan MIPIM'e Türkiye olarak son yıllarda çok bilinçli ve hazırlanarak katıldıklarını belirtti. Türkiye'nin organizasyondaki yerinden bahseden Aközer, "Bin metrekareye yakın bir alanımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız katılıyor. Bunlar çok önemli tabi Türkiye tanıtımı için. Biz yabancı yatırımcıya Türkiye'yi nasıl daha doğru anlatırız, İstanbul'u nasıl daha doğru anlatırız, yabancı yatırımcıyı ülkemize çekebilmek için onun sorularını nasıl daha doğru cevaplarız üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi.



"Yabancı yatırımcıya ülkedeki fırsatları anlatmamız gerekiyor"



Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu açısından yatırımcıyı çekebilmek adına da fuarın önemine değinen Aközer, "Tam da bugünlerde bizim hep beraber birlikte iş yapmak, Türkiye'yi doğru tanıtmaya ihtiyacımız var. O yüzden bakanlığın katılımı çok önemli. Yabancı yatırımcıya ülkedeki fırsatları anlatmamız gerekiyor. Bunu da hukukçumuz da anlatmalı, gayrimenkul yatırım firmaları da anlatmalı, gayrimenkulcünün kendisi de anlatmalı. Aslında bir bütün, yabancı yatırımcı bütün bunların cevaplarıyla Türkiye'yi izliyor. Türkiye hala cazibesini koruyan bir ülke. Bunun sürdürülebilir olması önemli. Bizim de MIPIM'deki o sürdürülebilir varlığımız bence yabancı yatırımcıya doğru bir cevap diye düşünüyorum" dedi. Yerel seçimlerin tarihi ile MIPIM 2019'un yakın olması sebebiyle belediyelerden katılım olamayacağını ve yalnızca İstanbul çadırı olacağını ekleyen Aközer, "İstanbul çekim merkezi olduğu için biz çekelim çadıra, orada da bütün yatırımcıya kendi projelerimizden bahsedelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu sene MIPIM'de RE360'ı da duyuracağız"



MIPIM Türkiye'nin yapılabilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, bu amaçla RE360 organizasyonunu düzenlediklerinden bahsetti. MIPIM Türkiye'nin provası niteliğinde olan RE360 organizasyonu şimdiye kadar 2 kere düzenlenerek oldukça başarılı sonuçlar alındığını ve MIPIM Türkiye için onay çıktığını söyleyen Aközer, "Bu sene MIPIM'de RE360'ı da duyuracağız. Bu şu demek oluyor, aslında RE360 yıl sonunda yapılırken diğer ülkelere de tanıtım oluyor. Zaten bu tanıtım sürdürülebilir olmak zorunda. Bugün MIPIM'de ne tanıtıyorsanız, Mart'ta ne yapıyorsanız Nisan'da da, Mayıs'ta da sürekli uluslararası etkinliklerin içerisinde olmalısınız. Onları Türkiye'ye çekebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla MIPIM'de tanıştığımız yatırımcıyı yıl sonunda RE360'a davet edebiliyor olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz

Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı

Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu