Mir Kalesi'nden Düşen Kayalar Tehlike Saçıyor
19 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mir Kalesi'nden düşen kayalar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'deki Mir Kalesi'nden düşen kayalar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.
Dağgöl Mahallesi Kalealtı
semtinde bulunan 150 metre yüksekliğindeki Mir Kalesi'nden düşen kayalar tehlike saçmaya başladı. Yağışlarla birlikte yerinde çıkan kaya parçaları, günde yüzlerce kişinin geçtiği Kalealtı semti yoluna düştü. Şans eseri can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, mahalle sakinleri büyük korku ve panik yaşadı.
Değişik yıllarda kayaların düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve bir evin hasar gördüğünü belirten Kalealtı semti sakinleri, yetkililerin yerinde çıkan ve düşme tehlikesi bulunan kaya parçalarına yönelik bir önlem alınmasını istediler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:55 Kaynak: İHA
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