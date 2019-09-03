Son Dakika Haberleri: Miraç'a Antalyaspor formalı doğum günü sürprizi
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Miraç'a Antalyaspor formalı doğum günü sürprizi

3 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 16'ncı yaş gününde Miraç Eriş'in kapısını doğum günü pastasıyla çaldı.

Miraç'a Antalyaspor formalı doğum günü sürprizi, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 16'ncı yaş gününde Miraç Eriş'in kapısını doğum günü pastasıyla çaldı.


İlçedeki hemşehrilerinin kapılarını her akşam çalan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönülden gönüle koşmaya devam ediyor. Başkan Tütüncü, ev ziyaretleri sırasında istek ve dilekleri dinlerken, bir yandan da hemşehrilerinin de özel günlerini önemsiyor. Yapacağı ev ziyaretlerinden birinde kromozom fazlalığı nedeniyle yürüme ve konuşma engeli olan 16 yaşındaki Miraç Eriş'in doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Tütüncü, evin kapısını doğum günü pastası ile çaldı.


Antalyaspor forması hediye etti


Fabrikalar Mahallesi'nde oturan Erkan ve Fatma Eriş çiftinin evine mumları yanan doğum günü pastasıyla giren Başkan Tütüncü, Miraç'a sürpriz yaptı. Miraç'ı mutlu etmek için elinde doğum günü pastası ile gelen Tütüncü, "Miraç bugün seni ziyarete geldim. Doğum gününü kutlamaya geldim. Nice güzel yaşlar diliyorum sana" dedi. Başkan Tütüncü, Miraç'a Antalyaspor'un 50 yıl önceki takım formasını hediye etti.


Tütüncü, doğum günü pastasının mumlarını Miraç ile birlikte üfleyerek, sağlık, huzur ve mutluluk içinde güzel bir gelecek dileğinde bulundu. Oğullarının doğum gününde Eriş ailesinin mutluluğuna mutluluk katan Başkan Tütüncü, istek ve talepleri dinledi, günün anısına Miraç ve ailesi ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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